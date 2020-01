Sky: Demme-Napoli, il calciatore in arrivo a Roma, domani le visite mediche

Oltre Diego però il Napoli sta sbloccano anche Lobotka con il Celta Vigo

Le ultimissime sul mercato del Napoli arrivano da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione di calciomercato di Sky Sport

«Sta atterrando a Roma in questi minuti da Francoforte Demme per le visite mediche che svolgerà domani a VIilla Stuart. Oltre Diego però il Napoli sta sbloccano anche Lobotka con il Celta Vigo con un’offerta di 21 milioni più bonus. A questo punto Gattuso avrà a disposizione due giocatori per lo stesso ruolo»