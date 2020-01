«Demme a Napoli, domani visite mediche, Gattuso lo vuole disponibile per la Lazio»

Due acquisti per il centrocampo del Napoli di Gattuso, l’altro è Lobotka. L’esperto di mercato Schira: «offerta al Lipsia di dieci milioni più tre di bonus»

Il Napoli accelera sul mercato. Doppio colpo, nel senso di due acquisti, per il centrocampo: lo slovacco Lobotka e il tedesco Demme. L’esperto di calciomercato Nicolò Schira scrive su Twitter che il Napoli sta chiudendo con il Lipsia per Demme. L’offerta è di 10 milioni più di 3 di bonus, il calciatore guadagnerà meno di due milioni a stagione. E domani dovrebbero esserci già le visite mediche. Gattuso lo vuole disponibile per la Lazio.

Oltre a Lobotka il #Napoli sta chiudendo per Diego #Demme dal #Leipzig. Offerta ufficiale da €10M + 3 di bonus. Contratto da 1,7 milioni netti a stagione al giocatore, che è atteso in Italia. Domani visite mediche. Gattuso lo vuole a disposizione per la gara contro la Lazio — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 8, 2020