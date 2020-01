Sconcerti: Sarri invidia a Conte la libertà di gestione. Gli ricorda i suoi tempi al Napoli

Rivolta l’Inter come vuole, come Sarri non può rivoltare la Juve. La stessa libertà selvaggia di Gasperini a Bergamo

Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti scrive di quanto è cambiato il campionato. In testa alla classifica ci sono Juve e Inter e la Lazio insegue entrambe. Il cambiamento riguarda soprattutto la Juventus,

La Lazio, ormai specializzata nei gol sul finire della partita, ha anche molti rigori a favore,

“perché ha tanti giocatori di classe che entrano in area. Segnalo i 19 gol di Immobile. Li avessero segnati Ronaldo o Lukaku saremmo sommersi di colori”.

Sulla Juve e Sarri Sconcerti scrieve:

“Credo che Sarri invidi a Conte la libertà di gestione che si è conquistato. Rivolta l’Inter come vuole, come Sarri non può rivoltare la Juve. Sarri trova Conte un tecnico dal gioco basico, elementare, ma gli invidia la forza con cui riesce a imporre la sua libertà di scelte. Credo che Conte gli ricordi i suoi tempi all’Empoli, al Napoli. La stessa libertà selvaggia che vede in Gasperini a Bergamo. È il disagio esistenziale di Sarri e la piccola stanchezza che si intravede nella società. La Juve ha giocatori diversi, che valgono di per se stessi, difficile guidarli senza interessarli. E cosa può ancora interessare la Juve in Italia? Lo vedremo forse in questa ultima fase del girone”.