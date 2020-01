Sconcerti: il Napoli ha ritrovato qualità e senso della partita

Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti analizza l’anticipo di campionato di ieri.

L’Atalanta, scrive, ha avuto la colpa di non vincere una partita che stava dominando.

“l’Atalanta ha evitato di vincere una partita dominata. Ma resta un’Inter ancora in difficoltà con le squadre che dispongono di una circonferenza”.

In campo si è vista “un’Inter sottomessa”.

“L’Atalanta meritava di vincere e non lo ha fatto. Colpa sua. Un’Atalanta schiacciata in avanti dalla difesa bassa dell’Inter. Abbiamo passato una settimana a discutere se Conte facesse il contropiede o meno. Poveri sciocchi. Conte fa quel che può, come tutti nel calcio. Esistono i più bravi e tu devi difenderti, tutto qui. Poi butti la palla avanti”.