Sarri: “Il Napoli con Gattuso sta cambiando, i nuovi centrocampisti danno solidità”

Il tecnico bianconero: “Con l’inserimento di Demme tornano ad avere un punto di riferimento centralmente. E davanti creano sempre qualcosa”

Gattuso dice che considera Sarri uno dei più forti allenatori al mondo, e che spesso ha copiato da lui. A stretto giro Sarri risponde, e parla del nuovo Napoli di Gattuso:

“E’ una squadra che sta cambiando, l’arrivo dei centrocampisti mostrano che vogliono giocare in maniera diversa. Gattuso è un allenatore che dà grande solidità alle squadre, anche perché poi per le caratteristiche dei singoli il Napoli offensivamente crea sempre qualcosa. Con l’inserimento di Demme torna ad avere un punto di riferimento centralmente. Il Napoli è una squadra forte che anche nei periodi difficili in una gara secca può fare un grande partita”.

E Sarri a chi si ispirava?

“Difficile dirlo perché poi accumuli esperienze su esperienze e l’evoluzione ti porta a pensare che sia tutta roba tua, ma magari all’inizio prendi spunto da qualcuno. Da tutti ho imparato qualcosa ma un’influenza diretta non ce l’ho, poi sicuramente da qualcuno avrò preso qualcosa”.