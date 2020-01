Repubblica: la gara secca e il sostegno del San Paolo hanno favorito la vittoria del Napoli

Per la prima volta dal suo arrivo sulla panchina del Napoli Gattuso ha potuto scoprire l’affetto e il sostegno dei tifosi presenti in 20 mila al San Paolo

Marco Azzi su Repubblica festeggia il Napoli primo semifinalista di Coppa Italia che ha meritato la vittoria in una partita in cui era scesa in campo da sfavorita, visto il risultato dello scontro di poche settimane fa.

Due i fattori che hanno in qualche modo aiutato gli azzurri in questa che, dato il momento di crisi, appare proprio come un’impresa

La partita secca fa storia a sé ed è spesso condizionata dagli episodi. Anche la formula della Coppa Italia ha aiutato dunque il Napoli a giocarsela alla pari con la Lazio, in una sfida che invece si presentava sulla carta impari.

Per la prima volta dal suo arrivo sulla panchina del Napoli Gattuso ha potuto scoprire l’affetto e il sostegno dei tifosi presenti in 20 mila al San Paolo

con il ritorno degli ultrà nelle curve dopo lo sciopero contro il regolamento dello stadio durato per tre mesi, che si è concluso ieri senza concessioni per i gruppi organizzati da parte delle forze dell’ordine.