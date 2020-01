Repubblica: il Napoli ha fatto fessa la Juventus con un calcio artigianale, da neoprovinciale

La Repubblica, con Emanuele Gamba, analizza la partita della Juventus e quella del Napoli.

A Napoli (la Juve, ndr) ha giocato con pigrizia, quasi con la puzza sotto il naso, come se non ci fosse da fare quadrato attorno a Sarri e Higuain (insultatissimi, il Pipita più dell’ex Comandante). È probabile, se si vuol trovare una scusa, che la Juve sia caduta nella trappola del Napoli, che per la prima volta in tutti questi anni, quelli di un’uguaglianza solamente immaginata, si è presentato con la completa consapevolezza del suo stato di inferiorità, senza vergognarsene e anzi trovandovi spunti, ispirazione.