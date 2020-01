Prestazione disastrosa per Luperto, protagonista di una serie di orrori

I Top e Flop della giornata di Serie A. Castrovili migliore in campo contro il Napoli, è sempre nel vivo della manovra

Top

Joao Pedro(Cagliari) il top player del Cagliari. Lascia spesso e volentieri, la trequarti del Cagliari per inserirsi dietro l’unico attaccante Simeone. Realizza una doppietta di buona fattura. Raggiunge quota 13 reti in campionato.

Castrovili(Fiorentina) il migliore in campo. Propizia il primo goal con un’apertura a tagliare il campo. È sempre nel vivo della manovra, gestisce in maniera saggia e corretta ogni pallone che tocca. Splendido lo scavetto che mette Chiesa davanti ad Ospina.

Rebic(Milan) sostituisce un evanescente Bonaventura. Dopo poco segna il primo goal in rossonero. Nel recupero si inventa uno splendido mancino che vale la vittoria

Flop

Perin(Genoa) portiere arrugginito dopo mesi vissuti in panchina a Torino. Commette una serie di orrori incredibili: è ingannato sul primo goal, gravemente colpevole sul terzo goal. Che dire di una corta respinta su tiro di Veretout che poteva costare un’altra rete di Dzeko.

Balotelli(Brescia) sette minuti in campo, vissuti come spettatore non pagante. Commette un fallo, alzando la gamba su Pisacane e viene ammonito. Non contento di ciò manda platealmente a quel paese l’arbitro, cartellino rosso e fine dell’apparizione.

Luperto(Napoli) prestazione disastrosa del difensore azzurro che si esibisce in una serie di orrori che un giocatore di serie A non può e non deve commettere. Non cerca, in nessun modo di opporsi al tiro di Vlahovic nell’azione del definitivo 0-2.