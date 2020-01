Napoli-Lazio, Ospina tra i pali. Demme e Lobotka titolari

Gattuso boccia ancora Lozano e preferisce andare sul sicuro con Callejon

Il Napoli ha ufficializzato l’undici titolare per la partita di stasera contro la Lazio. Al San Paolo la squadra guidata da Rino Gattuso si gioca il passaggio del turno di Coppa Italia.

Nonostante alla vigilia fossero in molti a dare in pole Meret per la porta azzurra, Gattuso continua a preferire Ospina. Per la linea difensiva, rientra Mario Rui a sinistra, Hysay si piazza a destra, mentre Di Lorenzo è ancora una volta centrale insieme a Manolas.

Il centrocampo vede entrambi i nuovi acquisti titolari dal primo minuto, Demmee Lobotka, quest’ultimo al suo esordio. Zielinski è confermato ancora una volta. Mentre Lozano non convince ancora il tecnico, che lo manda in panchina. In attacco, infatti, ci sono Callejon, Milik e Insigne.

Ecco la formazione:

Napoli: Ospina, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Lobotka, Demme, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne. All: Gattuso