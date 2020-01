Messaggero: allerta ultrà all’Olimpico. Si teme l’arrivo dei Mastiffs da Napoli

Per lo stadio capitolino sarà un weekend di fuoco. Prima Lazio-Napoli poi, il giorno successivo, Roma-Juve. Allo stadio saranno impiegati 2mila agenti e 800 steward

Una due giorni di fuoco all’Olimpico di Roma. Sabato e domenica, lo stadio della capitale ospiterà due partite importantissime, quella del Napoli contro la Lazio, domani, e quella della Juve contro la Roma il giorno successivo.

Due match che tengono in allerta la Digos, scrive Il Messaggero. In particolare quello contro il Napoli, che rimanda ai tragici fatti legati alla morte di Ciro Esposito. Scrive il quotidiano:

“L’arrivo dei partenopei a Roma, generalmente, non è accolto da un comitato di benvenuto. Anzi. La trasferta, comunque, non è stata vietata, ma è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Campania che non siano in possesso della tessera del tifoso. Ne dovrebbero arrivare un migliaio, cifra a cui si andranno a sommare altri 500-mille supporter che risiedono fuori dai confini campani”.

A preoccupare le forze dell’ordine sono soprattutto i Mastiffs.

“Tra i primi a destare la massima attenzione sono un centinaio di ultras dei Mastiffs, lo storico gruppo organizzato della Curva A del San Paolo, stesso settore dove siedeva Ciro Esposito, e passato alla ribalta delle cronache perché capeggiato da Gennaro De Tommaso, meglio conosciuto come Genny ‘a carogna, finito nei guai per vicende legate a traffici illeciti di droga. L’attenzione è alta anche se non ci sono segnali precisi alla vigilia dell’incontro che facciano presagire a scontri o agguati”.

Questa mattina, in Questura, ci sarà un incontro per decidere tutte le misure di sicurezza da mettere in campo nel weekend.

Per Lazio-Napoli sono attesi tra i 40 e i 50mila spettatori, scrive il Messaggero. Per Roma-Juve, invece, ce ne saranno un po’ in più,tra i 50 e i 60 mila. A sorvegliare su quanto accadrà allo stadio ci saranno, in occasione di ciascuna partita, circa 2mila agenti tra polizia, carabinieri, finanza e vigili urbani e almeno 800 steward.