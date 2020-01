Mertens dà forfait per l’Inter e se ne va a Bruxelles

L’attaccante belga, in bilico tra rinnovo e partenza, con ci sarà per la super sfida di domani pomeriggio

Assenza a sorpresa, quella di Dries Mertens che non ci sarà domani per la sfida contro l’Inter di Conte. La notizia del k.o. dell’attaccante belga gira da ieri, ma con qualche incertezza. Di sicuro Mertens non si è allenato con la squadra ieri. L’attaccante belga avrebbe dato forfait per un problema muscolare agli adduttori e nel pomeriggio di ieri, come si legge sul Corriere del Mezzogiorno, sarebbe addirittura partito alla volta di Bruxelles da dove tornerà a metà della prossima settimana

Un’assenza che lascia in qualche modo pensare, così come il fatto che nelle ultime gare sia sempre partito dalla panchina, come accenna oggi Repubblica, ricordando che il belga si trova “in bilico tra addio e conferma”.