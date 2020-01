Alvino: “Mertens salterà Napoli-Inter”

L’annuncio su Twitter. Assenza importante ma fin qui con Gattuso (Parma e Sassuolo) Dries ha sempre cominciato dalla panchina

Dries Mertens non giocherà Napoli-Inter. Lo ribadisce Carlo Alvino sui Twitter. Scrive che Dries non sta bene, che non si è allenato e quindi lunedì sera non sarà in campo. Detto questo, va ricordato che nelle prime due uscite del Napoli di Gattuso – contro Parma e Sassuolo – Mertens è sempre partito dalla panchina. Il nuovo tecnico gli ha sempre preferito il tridente Insigne Callejon Milik. È certamente un’assenza importante ma è molto probabile che anche contro l’Inter Dries Mertens sarebbe partito dalla panchina.

