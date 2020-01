Maggio: “Così convinsi De Laurentiis a non mandarci in ritiro”

Il Corriere dello Sport intervista Christian Maggio. Lo storico calciatore del Napoli, oggi al Benevento, racconta anche tante cose che riguardano il suo passato azzurro.

Innanzitutto, torna sulla famosa partita contro il Crotone, la sua ultima con la maglia del Napoli, quando l’allora tecnico, Maurizio Sarri, non gli concesse nemmeno un minuto di gioco per salutare il suo pubblico.

Dichiara che gli piacerebbe giocare con il Benevento contro i suoi ex compagni del Napoli. Racconta che è rimasto in ottimi rapporti con Hamsik e Lavezzi.

Sugli allenatori che lo hanno guidato, quando era nel Napoli, dice:

Maggio ricorda anche di quando, da capitano del Napoli, riuscì a convincere De Laurentiis a non mandare la squadra in ritiro.

«C’era Benitez, si viveva un momento particolare, sono riuscito a mediare con il presidente De Laurentiis, non avrebbe giovato a nessuno andare in ritiro. Quest’anno al Napoli è andata diversamente».

Su Insigne e sul suo momento difficile in azzurro

«Dispiace per Lorenzo. Gli suggerivo sempre di essere meno istintivo nelle sue uscite, perché lui rappresenta la squadra e da napoletano ha una responsabilità importante. È cresciuto, l’esperienza lo aiuterà e per me deve rimanere a Napoli a vita, per riportare il club ai livelli che contano. Negli anni è sempre stato un crescendo, per il Napoli, un momento di difficoltà può capitare. Sono stati anche sfortunati, si riprenderanno con il carisma di Gattuso».