Libero: Lobotka coprirà il vuoto lasciato da Hamsik e Jorginho

Un regista è fondamentale nel modulo che vuole mettere in campo Gattuso ed è per questo che il Napoli vuole chiudere a breve

Il Napoli non ha intenzione di lasciare tanto terreno tra sé e Juventus e Inter, proprio per questo è pronto a consegnare a Gattuso 4 rinforzi in questa sessione di mercato. Il più atteso è sicuramente Lobotka

Il primo sarà Stanislav Lobotka (25), il regista del Celta Vigo che arriverà in prestito con diritto di riscatto: costerà 3 milioni subito ed eventualmente altri 17 a giugno. Lo slovacco andrà a ricoprire il ruolo di regista, rimasto scoperto dopo le partenze di Jorginho, Hamsik e Diawara. Il club di De Laurentiis ha fatto un primo tentativo anche per Gaetano Castrovilli (22),ma l’offerta da 22 milioni è stata rispedita al mittente da Rocco Commisso