L’agente di Hysaj: “Rinnovo? Non aspetteremo a vita la volontà del Napoli”

L’agente di Hysaj, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Sul rinnovo:

“Ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, vediamo come andrà perché non siamo disposti ad aspettare a vita la volontà del Napoli. Portarlo troppo per le lunghe non è un bel gesto, vedremo come andrà altrimenti in estate cercheremo una nuova sistemazione I rinnovi o li fai subito oppure non li fai, portarlo troppo per le lunghe diviene un male”.