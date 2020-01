La Stampa: Verdi peggiore in Italia per media minuti-gol

Impietosa statistica, quella su Simone Verdi, riportata da Guglielmo Buccheri su La Stampa. L’ex attaccante del Napoli non riesce a fare la differenza nel Torino che pure ha fatto tanti sacrifici pur di averlo in squadra

Verdi e il Toro doveva essere un rapporto speciale, atteso, sofferto e, poi, consacrato. Si sta rivelando un vero e proprio calvario che i numeri smascherano in tutta la loro durezza: l’ex napoletano, e ancor prima bolognese, è l’attaccante della serie A ad aver giocato più minuti (1.131) senza aver trovato ancora la gioia di una rete e, se allarghiamo l’orizzonte ai principali campionati d’Europa, peggio di lui sta facendo il solo David McGoldrick dello Sheffield United, a secco dopo 1.324 minuti in campo in Premier.