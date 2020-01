Italia Oggi: in Serie A vince sempre la Juve, ecco perché gli ascolti tv (e gli abbonamenti) crollano

La mancanza di competitività delle competizioni sportive penalizza l’interesse del pubblico verso il calcio, la Formula Uno e la MotoGp. Lo scrive Italia Oggi. Ecco perché gli ascolti tv, da dieci anni a questa parte, sono crollati. Come gli abbonamenti alle pay tv.

Basta guardarsi un po’ intorno.

La Juventus vince il campionato da otto anni (e rischia di vincerlo anche quest’anno). In Francia vince sempre il Psg dal 2012-13 (tranne una volta, nel 2016-17, quando vinse il Monaco). E rischia di vincere anche quest’anno. Idem accade in Germania con il Bayern (che però, quest’anno, è secondo, a quattro punti di distanza dal Lipsia).

Stessi risultati scontati in Formula Uno, dove dal 2014 vince sempre la Mercedes. Lewis Hamilton si è aggiudicato cinque titoli su sei (nel 2016 la spuntò l’allora compagno di team Nico Rosberg). E anche in MotoGp, dove dal 2013 domina Marc Marquez con la Honda (solo nel 2015 ci fu la parentesi Lorenzo).

Scrive il quotidiano finanziario:

“E allora, per esempio, una media company alla Sky Italia come può giustificare presso i suoi azionisti di Comcast il fatto che la Lega Serie A vorrebbe, per il triennio 2021-2024, più dei 973 milioni di euro all’anno (780 milioni da Sky, 193 milioni da Dazn) pagati per i diritti tv del triennio 2018-2021? Tra l’altro, per un prodotto tv scadente quanto a competitività del torneo. E con gli spalti spesso mezzi vuoti (a eccezione di San Siro). E, ancora, come può Sky avere ancora voglia di pagare 80 milioni di euro all’anno per i diritti tv di un campionato di Formula Uno che anche nel 2020, lo si sa già, verrà dominato dalla Mercedes, in attesa del cambio di regolamenti al via nel 2021? Stesso discorso per la MotoGp, che a Sky costa circa 17 milioni di euro all’anno, ma che ormai ha perso di interesse, per il dominio di Marquez e il tramonto inesorabile di Valentino Rossi”.