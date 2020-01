A 90° minuto Milena Bertolini commenta le continua crisi del Napoli «Non ci sono i giocatori giusti per fare il 4-3-3»

A 90° minuti si commenta la brutta prestazione del Napoli contro la Fiorentina e soprattuto la crisi da cui la formazione azzurra non riesce ad uscire. Chiaro l’intervento di Milena Bertolini il ct della Nazionale femminile

«Non è un caso se Ancelotti non faceva il 4-3-3 al Napoli perché non ci sono i giocatori per supportare quel modulo di gioco»