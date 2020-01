Il Celta saluta Lobotka e lo ringrazia per il suo impegno

“Celta e Napoli hanno raggiunto un accordo nelle ultime ore per il trasferimento dei diritti federativi del centrocampista Stanislav Lobotka. Il nazionale slovacco ha giocato un centinaio di partite con la maglia azzurra dal suo arrivo nel 2017. La sua grande prestazione in questo periodo gli ha permesso di accontentarsi di uno dei giocatori più importanti della sua squadra nazionale. Il Celta ringrazia Lobotka per il suo impegno e dedizione durante le due stagioni e mezzo al club e gli augura il massimo successo nella sua nuova fase professionale. Lobotka giocherà nel Napoli dopo l’accordo trovato tra il Celta ed il club italiano. Grazie per il tuo impegno e buona fortuna in questa nuova avventura”