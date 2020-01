Gazzetta: il Vietnam del Napoli, tra ammutinati e multe. Troppe macerie

Il Napoli, per risalire, doveva essere l’empatia tra allenatore e squadra, saltata con Ancelotti e invece fatica a venirne fuori

La Gazzetta dello Sport prova a capire cosa succederà in questo girone di ritorno, sulla base dei risultati dell’andata e i primi acquisti del mercato di riparazione.

In questo scenario non è partito sicuramente bene il Napoli che puntava sul ritrovare, col cambio di panchina, la stabilità e l’equilibrio soprattutto nello spogliatoio

Napoli, per risalire, doveva essere l’empatia tra allenatore e squadra, saltata con Ancelotti. Ma il Vietnam intestino, tra ammutinati e mega multe, ha lasciato troppe macerie e anche un guerriero come Gattuso fatica a venirne fuori, condannato a una triste via crucis: 4 cadute su 5 stazioni