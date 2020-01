Gazzetta: Ancelotti e Gattuso non hanno saputo valorizzare Lozano

Il messicano non è riuscito ad esprimersi nel Napoli passando da eroe a flop, motivo per cui in estate si potrebbe prospettare una sua cessione

Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport ricerca i motivi della parabola discendente di Hirving Lozano, da eroe a flop. Motivo per cui non è da escludere un suo addio in estate

Non è escluso che possa essere messo sul mercato, in estate, per tentare di recuperare parte dell’investimento fatto.

L’attaccante messicano era stato salutato con giubilo quest’estate come una promessa e il suo esordio con il gol contro la Juve aveva fatto ben sperare anche gli ultimi scettici.

Quella prodezza fu il lasciapassare per entrare nei sentimenti della gente, ma fu pure l’inizio di un’involuzione che nemmeno il suo principale sponsor, Carlo Ancelotti, è mai riuscito a capire e intervenire.

Responsabilità dunque dell’ex tecnico Carlo Ancelotti che lo ha sempre schierato come seconda punta, scrive Nicita, mentre Lozano preferisce giocare esterno sinistro

Ma le volte in cui Ancelotti lo ha impiegato, l’ha sempre sistemato al fianco della punta centrale, esponendolo a prestazioni mediocri.

Non è cambiato nulla però con Gattuso, sebben il 4-3-3 aveva fatto ben sperare l’attaccante

Niente di tutto questo, perché l’ex tecnico del Milan parte dall’usato sicuro, gli preferisce Callejon e considera Insigne un inamovibile. Per Lozano soltanto frammenti di partita che ne hanno certificato, fino in fondo l’involuzione.