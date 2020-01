Gattuso: «Siamo dei privilegiati, il nostro lavoro è il sogno di quando eravamo bambini»

Senza giustificazioni a Dazn: «Sembra che ci siamo incontrati stamattina, ci siamo messi la maglia e siamo scesi in campo. Abbiamo toccato il fondo»

Deluso e profondamente amareggiato non tanto dal risultato, ma da quello che ha visto in campo, Rino Gattuso a Dazn nel postpartita di Napoli-Fiorentina. Non cerca alibi l’allenatore del Napoli per una partita che non aveva nulla di quanto provato in settimana durante gli allenamenti

«Non pensiamo al San Paolo, noi siamo dei privilegiati, giochiamo al calcio, facciamo un lavoro che da bambini era un gioco. In questi momenti bisogna assumersi le responsabilità, il primo sono io. Sembra che ci siamo incontrati stamattina, ci siamo messi la maglia e siamo scesi in campo. Abbiamo toccato il fondo e bisogna capire a cosa andiamo incontro»