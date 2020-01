Gattuso: “Ospina è più avanti. Meret si allena poco, fa fatica a tuffarsi”

“Sto andando alla ricerca del mio gioco, e da questo punto di vista Ospina è un po’ più avanti. Ma Meret ha dolore e non riesce ad allenarsi con continuità”

Il “caso” portiere, per Gennaro Gattuso non è un caso. Non ci sono gerarchie che stanno cambiando nella porta del Napoli. C’è invece una ricerca del gioco che attualmente premia Ospina, e le condizioni fisiche di Meret non sono buone.

«Ho sempre detto che Meret è un patrimonio della società, i due vissuti di Ospina e Meret sono diversi. Sto andando alla ricerca del mio gioco, e da questo punto di vista Ospina è un pizzichino più avanti. Dopo l’Inter Meret non sta avendo continuità negli allenamenti, a volte non può tuffarsi, ha ancora dolore. Tatticamente se vado alla ricerca del palleggio dal basso, Ospina è un po’ più avanti, con Meret ci lavoreremo. Ma sono stato chiaro: il portiere deve parare, non ho mai parlato di portiere volante o di libero. Resta il fatto che in questo momento Meret non è al 100%».