Fonseca: “Avrei voluto Politano, ma mi fido di Pietrachi e Fienga”

Una conferenza complessa quella di Paulo Fonseca alla vigilia della gara contro il Genoa. L’allenatore ha parlato innanzitutto delle condizioni di Zaniolo reduce da un brutto infortunio che lo preoccupa non poco

“Sono preoccupato, devo essere essere onesto dobbiamo affrontare una settimana importante (dopo il Genoa ci sarà la Juve in Coppa Italia e poi il derby) e ho solo Kluivert a sinistra e Under a destra. Come trequartista c’è solo Pellegrini. Con Petrachi e Fienga stiamo cercando un rinforzo per l’attacco, ne abbiamo bisogno. Abbiamo sempre creato molto, ma bisogna migliorare nel finalizzare. Perotti difficilmente sarà convocato, ha subito un trauma contro il Parma”