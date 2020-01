Dybala: «Gattuso è un pazzo, quante botte mi dava a Palermo»

A Tuttosport. «Lo dico in senso buono, a Palermo mi aiutò tanto. Ricordo le partitelle, era il suo modo di essere: con lui mi sono trovato in modo incredibile».

Dopo la Lazio sarà la volta della Juve che domenica prossima è attesa al San Paolo. Tuttosport comincia ad entrare nel clima della sfida che quest’anno non riserva sicuramente le attese delle ultime stagioni e racconta quanto sarà importante per gli ex.

Sicuramente per Maurizio Sarri ha seduto per 3 stagioni sulla panchina azzurra, ma anche per Paulo Dybala che con il nuovo tecnico del Napoli ha un rapporto speciale

«Un pazzo – ha sorriso quando ha visto la foto di Gattuso – ma un pazzo in senso buono. A Palermo mi aiutò tanto, seppur per poco tempo (fu esonerato dopo 6 giornate del campionato di Serie B 2013-14, ndr). Ho tantissimi ricordi con lui, alcuni non bellissimi di quando ci allenavamo, per le botte che mi dava in partitella… ma era il suo modo di essere: la verità è che con lui mi sono trovato in modo incredibile».