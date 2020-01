Dalla difesa a Mertens e Allan, il Napoli resta in “terapia” pensando alla Juve

Gli azzurri hanno ripreso la preparazione in vista del match di domenica sera. Ma la situazione infortunati resta intatta

Terapie. Terapie, e ancora terapie. Nonostante la vittoria contro la Lazio abbia – quella sì – curato un po’ dei mali del Napoli, resta intatta la situazione fisica della squadra di Gattuso.

Il report dalla ripresa della preparazione non poteva evidentemente raccontare novità da questo punto di vista: Maksimovic, Mertens, Ghoulam e Koulibaly proseguono il loro percorso di recupero tra infermeria e lavori personalizzati. Mentre Younes e Allan non hanno proprio lavorato, e sono rimasti a curarsi.

Per il resto la squadra si è divisa in due gruppi: lavoro di scarico in palestra per coloro che hanno giocato dall’inizio in Coppa Italia, seduta tecnico-tattica per tutti gli altri.

Domenica sera c’è la Juventus, e purtroppo per ora la situazione infortunati non migliora.