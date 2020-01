CorSport: Tsimikas è la prima scelta del Napoli per sostituire Ghoulam (ma Rodriguez resta in corsa)

Accantonata l’ipotesi Koutris. Tsimikas piace soprattutto perché è giovane e ha qualità tecniche

Il Napoli è in cerca di un sostituto per Ghoulam, ormai in partenza. Scrive il Corriere dello Sport,

“ha suggerito a Ghoulam di rilanciarsi altrove, se possibile, e lo sguardo sull’universo calcio è stato lanciato, anche per arrivare ad un sostituto”.

Il primo candidato a rimpiazzare l’algerino è il 23enne greco Kostas Tsimikas, dell’Olymoiacos. Ha superato Koutris nelle mire del Napoli,

“nelle gerarchie di un mercato nel quale, a sorpresa, potrebbe sempre avere un ruolo Ricardo Rodriguez”.

Il club di De Laurentiis, però, preferisce Tsimikas, per una serie di motivazioni

“una delle quali è anagrafica, ovviamente, e serve per assecondare il progetto fondendo le qualità tecniche all’età”.

È lui la nuova alternativa del Napoli, più che Rodriguez.