CorSport: se De Laurentiis avesse ascoltato Ancelotti su Mertens e Callejon, il Napoli non sarebbe dov’è

Con quella di ieri contro la Lazio, le sconfitte di Gattuso passato a tre in quattro partite, scrive Angelo Carotenuto sul Corriere dello Sport. Che si sofferma sugli errori del Napoli.

Scrive:

Non si tratta di coincidenze e casi sporadici. Ma di un processo di autodistruzione che ha un preciso inizio. Che si può far risalire alle dichiarazioni di De Laurentiis su Mertens e Callejon. Se il presidente avesse ascoltato il precedente allenatore, Ancelotti, sul destino dei due, tutto questo non sarebbe successo.

“Sono tutti simbolicamente gesti autodistruttivi. Il Napoli ha iniziato a farsi del male da solo quando Callejón e Mertens sono stati invitati da De Laurentiis ad andare “a fare le marchette in Cina”. Ora Callejón è vapore, di nuovo ieri, mentre Mertens è in Belgio non si sa bene a far che. Se De Laurentiis avesse seguito in estate le indicazioni di Ancelotti su loro due come Marotta quelle di Conte all’Inter su Icardi e Nainggolan, il Napoli non sarebbe dov’è”.