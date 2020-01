CorSport: Napoli-Torino, si tratta per Younes ma anche per Edera

Il Torino si è fatto avanti per Younes, come si dice da giorni. Il Corriere dello Sport avanza l’ipotesi che la trattativa con il club granata possa riguardare anche un altro giocatore, Edera, che a Giuntoli piace da sempre.

Scrive il quotidiano sportivo:

“E poi si può discutere con il Torino, che si è fatto avanti per Younes, piace e neanche poco, ma è rimasto lì, come idea da coltivare in un affare più ampio, magari facendosi dare il giovane Edera (23) che a Giuntoli è sempre piaciuto. Younes riflette sulla sua posizione ed è sembrato elettrizzato dalla stima che il Torino gli ha espresso e che un po’ ha fatto breccia nelle sue indecisioni”