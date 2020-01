CorSport: Milik vs Lukaku, in quanto a media gol il polacco ha già vinto 

Una rete ogni 85 minuti per l’attaccante azzurro, una ogni 132 per l’interista. E il polacco è in controtendenza rispetto ai colleghi di reparto

Nell’attacco del Napoli, che ultimamente non è andato a segno troppe volte, c’è un calciatore che è in assoluta controtendenza, scrive il Corriere dello Sport. Si tratta di Milik. In 11 gare giocate, il polacco ha segnato 9 gol. In pratica una media di una rete ogni 85 minuti.

Nel progetto del Napoli di Gattuso Milik ha acquisito un ruolo centrale. Domani sarà di nuovo al centro dell’attacco contro l’Inter. E troverà sul suo cammino Lukaku, che in quanto a media gol, è più indietro del polacco: un gol ogni 132 minuti.

“Mai segnato con i nerazzurri finora, mai, però rispetto al migliore dei realizzatori interisti, e dunque Lukaku, la sua media è più elevata: una rete ogni 85 minuti per Arek, una ogni 132 per Romelu. Spazio e tempo: sorprendenti”.

Finalmente la condizione fisica di Milik è buona e questo giova anche al morale.

“il Napoli è reduce dalla vittoria con il Sassuolo e lui, dopo la doppietta con il Verona, ha cominciato a segnare a raffica. Totale: 9 gol in 11 partite e 765 minuti giocati complessivamente, 6 in campionato e 3 in Champions, e una media di una rete ogni 85 minuti (una ogni 100 in Serie A). Neanche Lukaku, il principe dei cannonieri dell’Inter con 14 gol in 22 presenze e 1.843 minuti, di cui 12 in campionato, ha fatto meglio. Anzi: una rete ogni 132′, per lui (una ogni 120′ in A)”.

Milik in controtendenza rispetto agli altri attaccanti del Napoli, dicevamo. Perché Callejon non segna dalla prima giornata di campionato, contro la Fiorentina, dunque da 134 giorni e 16 giornate. Insigne, invece, ha portato a casa l’ultima rete contro il Lecce, in trasferta, 105 giorni e 13 giornate fa.