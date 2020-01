CorSport: Mertens sponsorizza Demme dal primo minuto. Corre di più e ha più voglia di altri

Domani, contro la Lazio, al San Paolo, toccherà a Demme scendere in campo da titolare. Lo scrive il Corriere dello Sport. Da quanto scrive il quotidiano sportivo, uno degli sponsor del nuovo arrivato sarebbe Mertens.

“E soprattutto, come ha specificato anche Mertens nel corso della riunione post partita andata in scena negli spogliatoi del San Paolo, a caldo, è parso chiaro a tutti che in questo momento sia dotato di una marcia in più rispetto a molti altri in fatto di corsa. E magari anche di voglia”.