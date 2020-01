Corsport: l’era glaciale del Napoli, si è andata sgretolando la certezza del San Paolo pieno

Solo 31mila spettatori, non è più Napoli-Inter di un tempo, in un San Paolo scintillante, rovente anche a gennaio, mentre adesso c’è il gelo

Solo 31mila spettatori ieri al San Paolo per assistere alla prima dell’anno del Napoli contro l’Inter, era una gara fondamentale per gli azzurri, eppure lo stadio era mezzo vuoto. Cifre che testimoniano il distacco del pubblico dalla squadra che in questo periodo appare in grossa difficoltà

“Non è più il calcio di una volta, non c’è più il tutto esaurito e men che meno il sold out. E non è più neanche Napoli-Inter di un tempo, in un San Paolo scintillante, rovente anche a gennaio, mentre adesso c’è un gelo che non dipende solo dalla tramontana ma dai 31.191 che stanno lì, irriducibili, mentre va in scena una partitissima che un tempo avrebbe rubato l’anima: è cambiato il calcio e a Napoli s’è andata sgretolando una certezza, il San Paolo pieno. Il distacco è nelle cifre che dividono Napoli da un’epoca all’altra ma l’era glaciale è questa e lo sussurrano, impietosamente, le statistiche dell’ultimo campionato”