CorSport: la scelta di cambiare allenatore è diventata un boomerang per il Napoli

Impietoso il giudizio che dà Antonio Giordano della partita del Napoli contro la Fiorentina sul Corriere dello Sport. A partire dalla scelta della società di cambiare allenatore. Scrive Giordano:

“Cambiare l’allenatore si può e forse si deve, talvolta. E Beppe Iachini, sette punti in tre partite (aggiungendoci però la vittoria in Coppa Italia sull’Atalanta), certifica quando fosse necessario imprimere una svolta. Ma intervenire può anche non avere un senso: e i tre punti in cinque giornate di Gattuso (quattro sconfitte, una vittoria nel recupero a Reggio Emilia) allungano le ombre su una scelta divenuta drasticamente un boomerang”.