CorSport: Insigne in cerca di gol. Contro l’Inter che lo bocciò a un provino

Il capitano non segna in campionato da 105 giorni, in Champions da 74. Dopo l’ammutinamento è entrato in un tunnel da cui non è più uscito

Insigne non segna in campionato da 13 partite. Per l’esattezza, da 105 giorni. Un’eternità, per il capitano, scrive il Corriere dello Sport. L’ultima volta è stata a Lecce. L’ultima in Champions, invece, è stata contro il Salisburgo, il 23 ottobre, 74 giorni fa. L’ultimo suo gol in campionato è lontanissimo.

“Un’altra vita fa, si parlava di scudetto, si sognava in grande, si viveva nel turnover, persino in quello, e c’era semplicemente ancora un futuro. Che adesso, improvvisamente, è svanito. Insigne ha smesso di inseguire le parabole perfide, si è intristito, s’è accovacciato nelle ombre di quel 5 novembre, la notte dell’ammutinamento, e non è ancora uscito da quel tunnel”.

Insigne non è più disinvolto, scrive il quotidiano sportivo,

“non riesce più a condire d’allegria le sue giornate, che Gattuso prova a indirizzare deresponsabilizzandolo psicologicamente”.

Contro l’Inter potrebbe cambiare qualcosa. La squadra nerazzurra fu proprio quella che lo bocciò, da bambino, a un provino, con la scusa che era troppo piccolo.

“Questa volta, la magia è nella memoria, nella ‘rivincita’ da covare verso l’Inter, una delle prime delusioni provate”.