Corsport: il Lilla ha preso informazioni su Ghoulam

Il terzino del Napoli non vuole lasciare il Napoli per un prestito, ma intanto c’è la pista francese

Ghoulam è orami un caso per il Napoli. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il terzino non riesce a recuperare la sua forma, ma non accetta la formula del prestito per lasciare Napoli

“non ne vuol sapere di andare via per un semestre”.

Ha detto chiaramente al club che vuole restare, eppure,

“dopo aver rifiutato l’ipotesi Marsiglia è tornato ad accusare un problema fisico. Ormai quasi smaltito. Su di lui ha raccolto informazioni anche il Lilla, ma nel frattempo il club azzurro ha ricominciato a muoversi per Ricardo Rodriguez e per i greci Tsimikas e Giannoulis: a prescindere dal suo addio”.