CorSport: i no di Younes irritano Giuntoli, il tedesco fuori dalla lista dei 25

Troppi uomini nel suo ruolo e troppi i suoi rifiuti (Sampdoria, Torino). Il tedesco rimarrà a guardare

Il no del Milan per Rodriguez ha spinto il Napoli a cambiare strategia rispetto agli uomini su cui puntare. Non va più via Ghoulam, sulla fascia serve un ricambio e dunque vale la pena aspettare sia lui che Malcuit. Ma qualcuno deve per forza essere tagliato dalla lista dei 25. Quel qualcuno potrebbe essere a questo punto Younes.

Scrive il Corriere dello Sport:

“Fuori potrebbe andarci Younes, che ha irritato Giuntoli con una serie di no – alla Sampdoria e al Torino – e che resterà con un ruolo assai marginale in questo semestre. Davanti c’è folla, anche sulle corsie (Callejon e Politano a destra; Insigne e Lozano a sinistra; volendo Mertens che l’ha fatto ed Elmas che è stato provato, ma anche Zielinski). Il tedesco rimarrà probabilmente a guardare”.