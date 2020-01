CorSport: è fatta per Rrahmani. A breve le visite mediche. 12 milioni più 2 di bonus

Sul mercato il Napoli ha scelto la strada del “tutto e subito”, scrive il Corriere dello Sport. Si è mosso in velocità con il Verona per chiudere l’affare Rrahmani.

“È tutto teoricamente pronto, pure le cifre e persino l’appuntamento a Villa Stuart per le visite mediche. Inizialmente previste per oggi, poi in serata fatte scivolare a giovedì o alla prossima settimana. E basta quest’indizio per convincersi che ormai la prima trattativa dell’anno che verrà può essere considerata definita. Dodici milioni (più due di bonus) al Verona e la promessa di accelerare anche per Amrabat, in teoria il primo della lista, che invece è ancora al centro di un ‘contenzioso’economico”.