Corbo e la ricetta Gattuso: almeno 100 minuti di allenamento, ci si alza da tavola dopo Rino

Nel suo punto su Repubblica edizione Napoli, Antonio Corbo racconta che cosa è cambiato con Gattuso al Napoli. Ovviamente si parte dagli allenamenti.

Si può chiamarla “Legge 100”. Il lavoro atletico è più intenso e lungo: mai meno di un’ora e 40. Dopo un’ora, con Ancelotti jr e Mauri jr, vice allenatore e preparatore atletico, i giocatori si avviavano verso la doccia. Ancelotti chiedeva di non affaticare la squadra, brillante tuttavia in alcune partite, come Atalanta, Salisburgo e le due con il Liverpool. Gattuso dirige l’allenamento al centro del campo, lo spinge ai limiti della fatica, anche oltre. Un brusco cambio di metodo che ha prodotto qualche noia muscolare all’inizio, quasi tutta la squadra ne trae ora vantaggio. Manolas e Hysaj più di altri. Le imperfette condizioni fisiche spiegano, secondo i tecnici, anche tiri fuori mira.