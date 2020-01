Barbano: Gattuso ha trovato la ricetta per curare le ferite del Napoli

Qualcosa è finalmente scattato nello spogliatoio azzurro. Il mister con la sua proverbiale grinta, ma anche con un lavoro sartoriale di ricucitura dei rapporti

Sul Corriere dello Sport, il vicedirettore, Alessandro Barbano, scrive della partita del Napoli contro la Juve. E’ chiaro che qualcosa, nello spogliatoio, è cambiato, dice.

“Qualcosa è finalmente scattato nello spogliatoio azzurro. E di ciò non si può negar merito al suo nuovo custode, Gennaro Gattuso. Che ha trovato il balsamo per cicatrizzare le ferite del terremoto autunnale. Con la sua proverbiale grinta, ma anche con un lavoro più sartoriale di ricucitura dei rapporti. Non facile e probabilmente non ancora concluso”.

La prova di Insigne dimostra che per il Napoli è scoccata la scintilla. Si vede

“nel suo viaggio di andata e ritorno dal fuoriclasse al mezzo giocatore e dal mezzo giocatore al fuoriclasse”.

Non solo per il gol, ma per la “dedizione e profitto” con cui si impegna, dall’inizio alla fine.

“E risulta utile perché finalmente le maglie del centrocampo sono strette e il raddoppio della marcatura è tornato a essere un’azione di tempismo e non un’azione contro tempo. Questo per dire che anche Gattuso ci ha messo del suo”.

La partita di ieri certo non rivoluziona la stagione, scrive Barbano, ma aiuta a dare speranza.

“Una partita non cambia una stagione. Però basta a dimostrare che questa squadra può ancora fare molto di più. In campionato, in Coppa Italia e, avendo battuto la Juve e il Liverpool, anche in Europa. Provare per crederci. Anzi, crederci per provare”.