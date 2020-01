Bandini: “Insigne decisivo, il Napoli di Gattuso sta svoltando?”

Per l’editorialista del Guardian il capitano “deludente per gran parte della stagione” ha trascinato la squadra alla vittoria sulla Juventus

“La squadra di Gattuso sta svoltando?”. Se lo chiede Nicky Bandini nel suo editoriale sul calcio italiano sul Guardian.

Per Bandini Lorenzo Insigne, “molto deludente per gran parte di questa stagione” è diventato “la figura decisiva” del Napoli e in particolare contro la Juventus. “Il suo tiro da fuori respinto da Szczesny ha permesso a Zielinski di ribattere a rete. E poi ha segnato al volo il raddoppio”.

Ma soprattutto il Napoli di Gattuso ha “contrastato i campioni in carica mantenendo le linee compatte e affollando il centrocampo. Nel primo tempo, ha completamente tagliato le linee di rifornimento a Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Gonzalo Higuaín. Dopo l’intervallo, e soprattutto dopo che Miralem Pjanic è stato costretto a lasciare il campo per infortunio, il Napoli ha azzannato alla giugulare”.

“E’ la prima vittoria in casa in campionato da ottobre, dopo aver eliminato la Lazio in Coppa Italia. Questa vittoria significa tantissimo per il popolo che che fischiato i “traditori” di ritorno al San Paolo: Higuain e Sarri”.