As: il Siviglia vuol soffiare Politano al Napoli. E la Real Sociedad cerca Llorente

Dalla Spagna provano ad inserirsi nella trattativa tra gli azzurri e l’Inter. Monchi conosce molto bene l’attaccante nerazzurro

Dalla Spagna potrebbero inserirsi nell’operazione Politano-Llorente tra Napoli e Inter, e portare entrambi nella Liga.

Secondo Diario As, infatti, il Siviglia è sulle tracce di Politano. Monchi lo conosce molto bene, e ha un profilo che il club andaluso insegue in questa finestra di mercato. Dopo aver speso circa 20 milioni per il marocchino En-Nesyri, vorrebbero l’attaccante dell’Inter in prestito con un’opzione di acquisto ma sarebbero pronti a entrare in concorrenza con il Napoli che però è già molto avanti nelle trattative.

Non collegata a questa operazione ce n’è un’altra che potrebbe andare a buon fine proprio se l’Inter rinunciasse a portare a Milano Llorente. La punta sarebbe infatti la prima scelta (con Stuani) della Real Sociedad per sostituire William José. Gli spagnoli vorrebbero un attaccante di peso che garantirebbe un rendimento immediato, e Llorente, poco utilizzato da Gattuso, rappresenta una grande occasione.