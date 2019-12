Tuttosport: Ibra chiodo fisso di Ancelotti, lo ha chiesto all’Everton per la campagna acquisti

Il tecnico avrebbe voluto Zlatan anche al Napoli, poi c’è stato l’esonero. Ora lo ha messo in cima alla lista dei desideri

Ieri si è diffusa la voce che Ibrahimovi potrebbe cambiare idea e dirottare il suo interesse dall’Italia (Milan?) all’Inghilterra. All’Everton, squadra dove sta per approdare Carlo Ancelotti. Sarebbe determinante proprio la presenza del tecnico a spingere lo svedese verso la Premier.

Tuttosport oggi torna sull’argomento, scrivendo che Zlatan è stato richiesto espressamente da Ancelotti.

“Ancelotti nei colloqui avuti con la dirigenza dell’Everton, avrebbe anche chiesto un certo numero di rinforzi. Una lista dei regali per gennaio, dove spiccherebbe al primo posto dell’elenco proprio il nome di Zlatan Ibrahimovic. Non una novità, dal momento che Ancelotti aveva pensato a Ibra per gennaio anche in ottica Napoli, quando sembrava che avesse ancora tempo fino a fine stagione di lavorare sotto al Vesuvio. Evidentemente, Ibra deve essere un chiodo fisso di Ancelotti, che ora pensa di poterlo avere a Liverpool”.

Il tecnico praticamente tirerebbe uno sgambetto al vecchio Milan.

“Una situazione che si complica per il Milan, insomma, con “l’amico” Ancelotti che potrebbe scippare la preda più ambita in questa sessione di mercato. Magari contando anche sull’aiuto di Raiola, pure lui molto amico del Milan, ma altrettanto in buoni rapporti con gli inglesi”.