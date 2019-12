SportMediaset: Lobotka, De Laurentiis al lavoro per ridurre del 50% la clausola rescissoria

Il Napoli prova a dare l’assalto al centrocampista del Celta di Vigo per regalare a Rino Gattuso l’atteso rinforzo in mediana

Tante le notizie di mercato in questi giorni che precedono l’apertura della sessione di gennaio. Per il Napoli pare si sia riaperta la pista che porta a Stanislav Lobotka (25),slovacco del Celta Vigo, come riportato anche dal portale sportmediaset.it:

“Amrabat per giugno, Lobotka subito. Il Napoli prova a dare l’assalto al centrocampista del Celta di Vigo per regalare a Rino Gattuso l’atteso rinforzo in mediana. Gli emissari di mercato di Aurelio de Laurentiis sono al lavoro per trovare la quadra con il club spagnolo e strappare uno sconto di oltre il 50% sulla clausola rescissoria fissata a 50 milioni per il giocatore slovacco.