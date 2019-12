Sky: il Napoli offre a Mertens un biennale da 4 milioni, ma non c’è intesa sul bonus

Mertens continua a trattare con il Napoli per il rinnovo, ma l’intesa ancora manca. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito, il nodo che rende complicata la trattativa è quello del bonus.

Il Napoli ha offerto al belga un rinnovo biennale da 4 milioni di euro a stagione più un bonus al momento della firma. L’attaccante, però, chiede, per il bonus in questione, cifre molto più alte di quelle proposte dal club.

Ecco quanto scrive Di Marzio:

