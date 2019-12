Sconcerti: “Friedkin non sarà un mecenate. Gli americani del calcio non spendono, investono”

Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti commenta il passaggio di consegne della Roma da Pallotta a Friedkin.

La sua Roma non è andata male, ma non ha vinto niente, scrive Sconcerti.

“La Roma è stata sempre in corsa e non è mai arrivata. Questo è stato il peccato di Pallotta: vivere nel decennio nero di Milano e non aver saputo approfittarne. Non è quasi mai stato popolare. La gente si aspettava lo sceicco d’America, l’uomo che cambia i destini. Gli americani del calcio non sono così. È gente pratica, che pensa in grande ma investe, non spende”.