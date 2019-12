Repubblica: a Napoli Ancelotti non è riuscito ad andare oltre i limiti di calciatori limitati

Goodison Park ha tributato al tecnico tutti gli onori. Nel mondo non è quello che al Napoli s’è ingarbugliato nella ricerca di qualcosa che non hai mai trovato ma un monumento vivente del football

Su Repubblica Emanuele Gamba commenta la vittoria dell’Everton di Ancelotti sul Burnley alla prima del tecnico sulla panchina del club inglese.

Scrive così, aggiungendo che i tifosi dell’Everton hanno tributato al tecnico tutti gli onori del caso, perché in Premier Ancelotti è visto diversamente che da noi.

“La metà blu di Liverpool, negli ultimi anni piuttosto depressa per i successi e il sex appeal dei cugini in rosso, ha accolto il nuovo allenatore con tutti gli onori. Perché Carletto, nel mondo, non è quello che in un anno e mezzo di Napoli s’è ingarbugliato nella ricerca di qualcosa che non hai mai trovato. Bensì l’uomo che ha vinto la Champions con Milan e Real (la mitologica Decima) e campionati in quattro nazioni diverse, ovverosia un monumento vivente del football”.