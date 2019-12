Milano Finanza: «Ci vorranno mesi per la vendita della Roma. Per Friedkin vale 750 milioni»

La vendita della Roma. Il club giallorosso si prepara al passaggio da Pallotta a Friedkin ma ancora non c’è alcuna firma sull’accordo, ricorda Milano Finanza. La trattativa tra i due americani esiste ma non è ancora stata trovata l’intesa e potrebbero volerci alcuni mesi. Il nodo da sciogliere è la valutazione complessiva del club giallorosso.

“Per il potenziale compratore vale 750 milioni (più del Milan venduto dalla Fininvest di Berlusconi, 740 milioni), compresi i 272 milioni di debito e i 130 milioni di futuro aumento di capitale. Per il venditore, invece, la Roma vale almeno 800 milioni, quasi il doppio dell’attuale capitalizzazione, 428 milioni. Di fatto l’enterprise value di aggirerebbe sui 348 milioni. Forse un po’ troppo, visto che la società guidata dall’ad Guido Fienga da anni non vince alcun trofeo e che ha chiuso l’ultimo bilancio al 30 giugno in perdita per 24 milioni, vedendosi costretta a lanciare la ricapitalizzazione”.