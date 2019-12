Le vittorie dell’Everton di Ancelotti passano a due (con turn-over)

Sei punti in due giorni. 2-1 in casa del Newcastle. L’Everton di Carlo Ancelotti vince di nuovo. E lo fa con l’impronta del tecnico: doppietta di Calvert-Lewin, che già aveva regalato la vittoria all’esordio, e maxi-turnover, un po’ come faceva al Napoli: fuori Coleman, Mina, Digne, Delph e Bernard, dentro Baines, Kean, Keane, Davies e Walcott.

Ancelotti poi gioca con le sue stesse mosse tattiche: riporta Sidibe terzino destro, dopo che in posizione più avanzata il laterale aveva di fatto deciso il match con il Burnley con un cross vincente per l’1-0 finale.

Con questa vittoria i Toffees salgono al decimo posto in classifica.

Ancelotti, tra l’altro segna un piccolo record: 50 vittorie nelle prime 78 gare di Premier, è il quinto tecnico a raggiungere questo traguardo di velocità.

50 – Carlo Ancelotti recorded his 50th win in his 78th Premier League match – making him the fifth fastest manager to reach this milestone in the competition. Nifty. pic.twitter.com/rdyx6Shuz4

— OptaJoe (@OptaJoe) December 28, 2019