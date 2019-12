Gazzetta: offerta del Napoli per Boga (Sassuolo). Quinquennale da 1,5 milioni a stagione

Lo scrive il giornalista Nicolò Schira su Twitter. L’esterno offensivo sarebbe uno dei principali obiettivi di Cristiano Giuntoli per il mercato estivo

Il Napoli va in pressing sul Sassuolo per Jeremie Boga. L’esterno offensivo sarebbe uno dei principali obiettivi di Cristiano Giuntoli per il mercato estivo. Lo scrive su Twitter Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato.

Il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe già proposto al calciatore un quinquennale a 1,5 milioni più bonus netti a stagione.

Il #Napoli alza il pressing per Jeremie #Boga. L’esterno offensivo del #Sassuolo è la prima scelta sulla fascia per l’estate. Proposto un quinquennale da 1,5 milioni più bonus netti a stagione. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 20, 2019