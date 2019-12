CorSport: niente pugno duro, Gattuso usa il dialogo

In allenamento il tecnico esorta la squadra a non guardare la classifica. Continua a ripetere “Io credo in voi”

Rino Gattuso prova a risollevare il Napoli dalla crisi in cui è piombato. Lo fa con un allenamento di un’ora e quaranta ogni giorno, scrive il Corriere dello Sport, in cui non fa che motivare il gruppo. Continua a ripetere quanto ha già detto alla cena di Natale di martedì sera: “Io credo in voi”.

“Niente pugno duro, che senso avrebbe? Ma un dialogo continuo, ritmato, per ridisegnare la propria linea difensiva, per decodificare le due fasi e affrontarle con l’autorevolezza che è andata via via spegnendosi e poi un messaggio chiaro: ‘Non guardiamo la classifica’”.

Il tecnico non vuole che la squadra sia turbata né che perda ulteriormente fiducia. Bisogna cambiare l’approccio alla partita. Per affrontare i prossimi impegni serve

“un’identità, ma anche un carattere, una elasticità ma pure la personalità”

e soprattutto non bisogna rifugiarsi nei calcoli, adesso non serve guardare al quarto posto che pure è il traguardo da raggiungere, ma solo quando la squadra avrà ritrovato il suo carattere